接應的夏女遭逮（翻攝照片／戴上容新北傳真）

台灣年紀最大「珠寶大盜」陳清課又犯案，3名歲數相加近200歲由強盜集團，昨（18）日上午衝進三重銀樓搜刮3000多萬金飾、珠寶後逃逸，警方24小時內抓到2名高齡嫌犯彭家華，和曾與現任警政署長陳家欽交手過的「珠寶大盜」陳清課，及一名接應的夏女並成功追回3公斤金飾，目前仍有一嫌在逃。

據悉，40年次的陳清課外號「妥當仔」有「珠寶大盜」的稱號，從年輕犯案到老，曾犯下多起永達鐘錶、亨達利、金福山銀樓等搶案，得手起碼近10億元，還曾在2001年戒護就醫時逃獄成功。

陳清課2001年時入獄後利用戒護就醫的機會，由4名歹徒持開山刀從龍潭804醫院強行劫走，全程不到1分鐘，劫囚過程宛如電影情節，陳清課在越獄逃亡近2個月後，現任警政署長陳家欽曾和他交手過，陳嫌最後在花蓮落網，

警方查出，陳嫌當時越獄理由是為了外出追殺女友的千萬元的贓款，並打算再幹一票大的，之後逃亡大陸，但逃亡過程全被警方監控，再度入獄後直到去年2020年6月，才再度假釋出獄。

2020年10月底陳清課又再度犯案，此次是與別墅大盜「潘培林」、馬3大盜「白鴻勝」闖進富商別墅中搜刮750萬元後逃逸，當時只有陳清課成功逃逸，沒想到他躲藏近半年後，再次於三重犯下搶案在花蓮遭逮。

新北市警察局長黃宗仁表示，現任警政署長陳家欽看到犯案名單後，馬上指認出他，黃宗仁則再三與警察同仁提醒，陳清課犯罪集團十分狡猾，且極有可能擁槍自重，同仁務必注意自身安全。

(中時 )