【愛傳媒陳朝平專欄】《誠徵富有經驗的F5型戰鬥機駕駛員，月薪美金1萬元，另有年終獎金美金2萬元。享有譽滿全球的中華民國健保。意外險、失事險、醫療險、壽險，請自行投保商業保險。工作內容如下：駕駛F5型戰鬥機，負責巡航台灣海峽及東海岸地區，每日執勤12小時，周休二日。非值勤期間，如遇敵方軍機越界騷擾，需緊急升空搜索警戒，不得藉詞逃避責任。非值勤期間升空警戒偵蒐，得申請加勤津貼，每小時以美金1千元計。有興趣的各國英雄好漢，請檢覈履歷》

這是一則面向全球的徵人啟事，徵求全球的英雄好漢來台，幫我們飛F-5E戰鬥機，執行平日作戰訓練及巡航任務，阻卻共軍軍機侵入海峽中線及防空識別區。

猜猜看，會有人來應徵嗎？

如果，無人應徵，表示，（1）以F-5E對戰中共新型戰機無勝算，（2）薪資太低，不值得因此而犧牲生命，（3）沒有保險公司願意接保此類高額壽險、意外險、醫療險！

那麼，將F-5E換成F-16V，有人應徵嗎？月薪要提高到多少，才會有人應徵呢？或者，整體待遇多少，才會有人應徵？應徵人數，夠不夠支應我空防需要？

無論是哪種機型，若有人應徵，且人數足夠，我們就應該讓勇敢的外國人去當我們捍衛領空，無須犧牲我青年子弟。

如果沒有人應徵，或是應徵人數不足，就表示老舊戰機對抗中共軍機無勝算，那麼，我們為什要犧牲我們的子弟兵呢？

同樣的概念和假設，可以應用在軍購坦克車、潛艇、飛彈、登陸艦艇，甚至是陸軍個人裝備。

如果，沒有外國人願意在重金重賞條件下來操作美國軍售我們的老舊過時的軍備武器，那麼，為什麼我們要驅趕我們的子弟投入戰場？

為什麼美國戰士必須用先進武器裝備對抗中共的軍事威脅，我們的戰士卻只能用美軍淘汰的武器裝備來對抗中共的軍事威脅？是國軍戰士戰鬥指數高於美軍戰士？還是美國人的命是命，台灣人的命不是命？

何況，所謂中共軍事威脅，迄今為止，不過是美國好戰政客和軍火工業鏈條企業的幻覺！與美軍售談判，何不反客為主，轉賣方市場為買方市場？

就以購置軍機為例，引進民航機濕租模式，軍售一律改售為租，要求美方報價必須以1:1的條件包含有經驗的飛行員、後勤補給、以及武器彈藥。美國若真的重視美國人的生命，就不會逼迫我租賃過時的舊型軍機，我方則可要求租賃美國空軍現役機種，無論美國答應與否，我們手中都能擁有更多的談判籌碼。

在中美軍備競賽和貿易衝突的夾縫裡，台灣其實掌握了更多的籌碼，問題就在於我們自甘為美國奴，放棄了手中寶貴的籌碼。

台灣，既無製造先進潛艦、軍機、雷達、航太武器的科技和能力，也無必要耗費資源、資金與人才去製造戰爭工具、殺人武器。

向外軍購，不是遭美挾持，頻當冤大頭，就是買進一堆無用武之地的軍械武器。軍購花費，動輒百億、千億，既不能產生經濟上的乘數效果，也不能提升自身的工業產能和產值。

軍備競賽帶來的敵意，螺旋上升，永無止境；軍備競賽耗費的資源資金，也永無止境。相對的，和平競爭帶來的善意，螺旋上升，永無止境；和平競爭投資的資源資金，創造的乘數效果，也永無止境。

善戰的台灣，應該善用和平的手段，讓境外的勢力無須，也不能侵襲台灣！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)