農委會主委陳吉仲昨參加學界發動的藻礁溝通平台座談會，提及友人因空汙罹患肺腺癌而當場哽咽。國民黨主席江啟臣今在中常會，重批民進黨政府事先不溝通重大政策，等公投紛紛成案才要溝通，卻不指定專業單位，持續情緒勒索、恐嚇人民，不必要的苦肉計只會加深對立，讓公投變政治對決。

江啟臣說，重大的政策溝通，是政府責無旁貸的工作，不論是國民黨所推動的食安公投、公投綁大選公投，或是民間團體提出的藻礁公投、能源公投，都是政府缺乏溝通、政策引發人民反彈，社會對立氛圍強烈下，最後的解方。

他說，過去一段時間，我們曾經持續呼籲民進黨政府做好政策溝通。很遺憾民進黨政府在公投案紛紛成立之後，才開始展開溝通的程序。亡羊補牢，猶未晚矣，但在溝通過程當中，政府不但沒有指定專業的專責單位，甚至持續以情緒勒索的方式進行恐嚇人民。

江啟程強調，國民黨質疑這樣的敷衍了事的溝通程序，無助於政府的政策說明，無助於人民理解政策。更擔心缺乏專責單位的政策說明，只剩下不必要的苦肉計，除了加深對立，更讓公投變成政治的對決，無助於國家的民主發展。

(中時 )