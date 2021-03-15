台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許，發生1死4傷車禍，亞運培運國手楊宇潔，駕駛自小客自撞山壁，造成車內6人1死4傷，死者是坐在後座的東大體育系三年級張姓女學生，當場噴飛車外不幸慘死。駕駛楊女經查酒精濃度竟高達每公升0.55毫克，明顯酒駕害死張女，事發不久張女的辛酸背景曝光，是家境清寒的中低收入戶，底下還有5個妹妹。

這起1死4傷車禍發生在今天凌晨2點多，一輛藍色休旅車行經東海岸加母子路段時發生自撞，零件散落分布長達50公尺，最後撞擊到邊坡，整輛車已變形全毀，左側兩顆輪胎還直接噴飛，由於撞擊力道強大，坐在後座的張女整個人噴出車外，當場無呼心跳，送醫後宣告不治，駕駛的楊女酒測值高達每公升0.55毫克。

東大指出，楊宇潔是台東阿美族人，柔道第三量級57公斤選手，成都亞運的確定國手，原計今天到學校上生活講座課程，因此在上周六從左訓回來，昨天找這些朋友聚會，可能是夜晚視線不良發生意外，所幸她只頭部鄉撕裂傷，卻因酒駕造成車內張女不幸喪命。。

張女出生於苗栗苑裡，經由「繁星」管道進入台東大學，目前就讀大三，其母親為越南籍新住民，底下還有5名妹妹，是中低收入戶。校方表示，張女母親在接獲通報後也立刻趕往台東處理後續事宜，學校也將提供住宿安排，並有專人提供協助。

警方表示，發生事故的路段經工務單位清理已，恢復正常通行，事故原因正調查釐清中。提醒用路人，加母子灣路段因位處偏郊多彎路，夜間駕駛時務必保持速限，並在過彎時減速慢行，以維交通安全。

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(中時新聞網)