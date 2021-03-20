西濱快速道路火燒車 一人失去生命跡象急送醫(圖/截自台中踢爆網)

西濱小客車撞油罐車 瞬間燒成火球

台61線西濱快速道路台中清水段20日下午2時許發生火燒車事故，遭預拌混凝土車追撞的紅色轎車當場起火燃燒，僅54歲駕駛及時逃出，全身大面積燒燙傷命危，送往梧棲童綜合院急救，另17歲女子及男嬰受困車內燒成焦屍。

西濱快速道路火燒車 一人失去生命跡象急送醫(圖/截自台中踢爆網)

西濱快速道路火燒車 一人失去生命跡象急送醫(圖/截自台中踢爆網)

紅色自小客車遭追撞起火，車身嚴重變形，車上1大2小來不及逃出，活活燒死。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

警方調查，54歲根姓倖存者當時開車載胞弟的次女17歲根女及2歲侄孫男到台中探望車禍受傷的另名侄女，回程時遭遇預拌混凝土追撞火燒車。根男及時逃生，但車內2人受困燒成焦屍。事發後消防隊員發現女子遺體捲曲，雙手環抱，一度誤傳車上4人有3人燒成焦屍，最後確認是1大1小喪命。

據了解，根姓家族是賽夏族原住民，連續2個月遭遇車劫奪共走4命。警方指出，上月在苗栗三灣發生酒駕車禍，當時許姓駕駛與1歲兒子喪命，其妻根女受傷轉送台中某醫院救治。

根姓家族3人今日由根家大伯父開車，載根女的妹妹及根女的2歲兒子到醫院探視，回程遭追撞再奪走2命，令人唏噓不已。

肇事的預拌混凝土車駕駛46歲林男向警方表示，當時紅色轎車從匝道上來後突然速度減慢病剎車停住，自己未注意車前狀況而撞上，對方車子失火燃燒後，有1名男子從副駕駛座爬出。

警方初步排除預拌混凝土車林男酒駕，而重傷倖存的根男抽血仍在檢驗中，確切肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時新聞網)