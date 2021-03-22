台中市陳姓男子今天凌晨駕駛小客車行經沙鹿區台灣大道6段，要右轉正英路時，不慎撞上同向由張男騎乘的機車，造成小客車乘客艾女、騎士張男及乘客陳女共3人輕傷送醫。警方表示，雙方皆無酒精反應，初步研判小客車違規直接從快車道右轉，正確肇事原因待釐清。

沙鹿區今天凌晨零時30分發生車禍，陳姓男子駕駛小客車沿台灣大道6段快車道南行右轉正英路，不慎與同向直行機車騎士23歲張男發生碰撞，造成汽車乘客20歲艾女、騎士張男以及乘客陳女受傷送醫。

小客車乘客艾女眼睛受傷、意識清楚；張男左大腿骨折、胸口及下巴受傷、意識清楚；機車乘客陳女左腳受傷，臉部受傷、意識清楚，共3人受傷緊急送梧棲童綜合醫院治療，幸無生命大礙。

調查指出，雙方皆無酒精反應，初步判定小客車違規直接在快車道右轉釀禍，真正肇事原因仍待警方釐清。清水分局呼籲用路人行駛於道路上，務必遵守相關交通規則及注意車前狀況，以避免車禍發生。

(中時 )