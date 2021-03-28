國道3號北向58.3公里上午發生3車追撞事故，一輛自小客車行駛途中時遭到一輛砂石車砂石砸中，兩輛車停下後，另一輛聯結車疑似反應不及追撞，駕駛當場無意識送醫急救中，自小客車駕駛及乘客輕傷。現場回堵約2公里，事故在上午11時排除，恢復通行。

警方初步調查，年約60歲黃男駕駛的自小客車，疑似遭一輛營業半聯結車載運的砂石車砸中，遂超前停於該車前方，未料後方另一輛由游男駕駛的營業半聯結車反應不及撞上前方聯結車，再推撞黃男自小客車肇事。

事故造成黃男駕駛的小客車駕駛及乘客輕傷，送804醫院救護，游男則無意識，送往三峽恩主公醫院急救，詳細事故原因待警方進一步調查釐清。

國道警呼籲用路人，高速公路車流速度快，發生輕微交通事故，在無人傷亡情形下，而汽車尚能行駛者，可自行將事故車輛位置（照相-標繪）後，迅速將車輛移置安全處所停放，如現場無適當停車位置亦可將行車記錄器影像提供警方處理，切忌途中驟然減速、煞車或於車道中暫停。

(中時 )