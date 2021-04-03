台鐵太魯閣號昨日事故導致51死、178傷，成為70年來最嚴重事故，各方都想知道怎樣的因素造成慘烈傷害。國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，稍早從擠壓的列車中找到行車紀錄器，外觀看起來應無損害，調查人員會優先解讀第8車的影像，最慢下周二會有初步影像答案。

楊宏智說，已經取得列車控制與管理系統（TCMS）與列車自動保護系統（ATP）資料，另掌握到最重要的行車紀錄器，會把關鍵因素一個一個還原。

楊宏智指出，事發後調查人員努力在現場尋找影像，該處沿線沒有監視器，工地也沒有相關影像，但今日已從車頭找到行車紀錄器，原本看車頭損壞的殘骸，大家還有點擔心，但取得紀錄器時，發現機器被包覆得還可以，現有比較樂觀。

楊表示，會用最迅速方式，調專業人力優先解讀關鍵資料，包括第8車對外的影像，可能下周二之前會有初步答案。

至於肇事的工程車，運安會也調到原始車輛資料、近期保養狀況等，事發前手剎車有沒有拉，現在已經看不到，車輛全部被砸爛了，但調查人員會有其他辦法判斷。

【LIVE直播】太魯閣出軌事件 運安會記者會說明

(中時 )