男過彎車速過快，失控自撞分隔島。

男過彎車速過快，失控自撞分隔島。

24歲劉姓駕駛27日傍晚行經龜山區忠義路一段與光華路口時，疑似因車速過快，失控自撞安全島，後方53歲黃姓駕駛見狀減速，卻遭28歲鍾姓酒駕男追撞，再往前撞上劉車，另2人無酒測反應，警方除將鍾男依公共危險罪嫌送辦，也呼籲用路人注意超前狀況。

龜山區忠義路段昨傍晚4點半發生3車追撞事故，警方到場調查，發現是24歲劉姓男子駕駛紅色轎車，由林口往龜山方向行駛，行經龜山區忠義路一段與光華路口時，疑似因過彎車速過快，失控自撞右邊和機踏車間隔的安全島，造成車輛毀損，停在外側車道上。

後方53歲黃姓男子駕車見狀，欲減速通過現場揚起的塵煙路段時，竟遭後方28歲鍾姓男子追撞，鍾車又再擦撞劉男的紅車，造成二次車禍，所幸兩起交通事故均無人受傷。

龜山分局交通分隊到場處理，依規定實施酒測後，發現鍾男酒測值超過法定標準，另兩人無酒駕，將鍾男依公共危險罪嫌移送法辦，並呼籲用路人，駕駛車輛除應遵守道路速限、注意車前狀況，更請勿酒後駕車，避免類似情形發生。

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紅車失控自撞，男減速慘遭酒駕男追撞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

前面紅車失控自撞，男減速慘遭酒駕男追撞。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )