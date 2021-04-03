獨／台鐵袁姓司機昔躲過普悠瑪事故 今改開太魯閣號殉職

台鐵太魯閣號408次發生翻軌意外，造成51死、178人輕重傷，其中年僅33歲、新婚2年餘的司機員袁淳修當場死亡，助理司機員江沛峰也傷重不治，列車最後身影在稍早曝光，影片中2人認真執勤，拍下這段畫面的鐵道迷「林劭劭」難過指出，沒想到拍完的10分鐘後，駕駛已無聲無息被帶離人世，令人心生感慨。

這輛編組「EMU1013＋1014的」太魯閣號事故車，過去曾彩繪成Hello Kitty列車，在國內引發風潮，當時就深受該車著迷的林劭劭，面對該車發生死亡事故，坦言相當難受。

林說，2日上午他人在武塔站搭車，拍完408次後隨即等待鳴日號登場，豈料10分鐘後，震撼消息傳來，原來408次在鄰近的花蓮縣清水隧道，因為撞擊闖入路線的貨車而出軌，他也看到幾張看似簡易的脫軌事件照片。

不過，隨著消息漸漸發酵，慘不忍睹的事故畫面一張張流出，「我才了解到這起事故嚴重性之大，與幾年前的埔心事件相差無幾，簡直是翻版了。若以傷亡人數論此事，埔心事件早已遠遠比不上。」

林表示，事故之所以使他心情沉重一整天，莫過於10分鐘前才看到2名駕駛員，竟在10分鐘後無聲無息地被生命無常帶離人世，而且被帶走的不只是司機員，還有幾十位乘客；再加上此事故車輛，是他曾狂熱燒錢去搭、去拍的Hello Kitty彩繪車編組，對其感情早已深根固蒂，深感難受。

他指出，因有認識的花蓮朋友，希望他能提供對影片有所需求之家屬及媒體，故委託上傳本片，也在本片的說明中寫下，哀悼殉職的司機員以及所有不幸罹難的乘客，願逝者安息，傷者早日康復。

(中時 )