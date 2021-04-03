李義祥交保後走出地院，包包遮臉不發一語。（羅亦晽攝）

李義祥50萬元交保後，在法警與友人護持下，用包包遮臉走出地院。（羅亦晽攝）

台鐵太魯閣列車擦撞滑落鐵軌的工程車，造成50死、162傷的重大事故，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經檢察官偵訊後，昨深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今裁定李以50萬元交保，並且限制出境出海、限制住居；不過檢方不服此裁定，表示將依法抗法。

花蓮法院在今天下午1時許，裁定李義祥以50萬元交保，限制住居、出境出海。花蓮地院庭長黃鴻達表示，承審法官審酌事故發生直接原因，即為貨車滑落邊坡撞擊火車，案發現場及其他相關證據，檢察官已進行蒐集，因此被告湮滅證據的可能性不高，且無勾串的可能。

黃接著說，檢察官聲押理由為預見將來極有可能伴隨高額的民事損害賠償的請求，成為被告高度逃亡、滅證動機，承審法官認為可透過限制住居及限制與本案相關證人接觸約制，因此裁定交保。

不過，此次事故傷亡慘重，花蓮地院竟僅裁定李以50萬元交保，不符社會期待，黄鴻達則說，院方尊重法官審酌結果；對此，花蓮地檢署檢察長俞秀端則表示，檢方將依法提出抗告。

李義祥的親友在下午2時多，帶著已經準備好的50萬元趕抵法院，面對媒體詢問則不發一語；李義祥則於一小時後，在友人及法警陪同下，用包包遮住半張臉，且快速走出法院門口，面對媒體詢問，完全不發一語，不過準備搭乘友人的黑色賓士車前，因為被許多媒體記者擋住去入，僅低聲2句「對不起」。

李義祥從地院離開後，一直搭乘友人的車繞行花蓮市區，不過面對大批媒體記者在家前等待，加上沒有帶家中鑰匙，繞行家門口2次，第3次決定下車、翻牆返家，針對媒體在家門口詢問「要不要向家屬道歉」、「有沒有拉手煞車」，僅回應「我有拉手煞車」。

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(中時 )