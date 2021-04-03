桃園市八德區日前1名老翁走失，獨自走在大馬路上。八德警分局廣興派出所警員吳岱軒、李萱瑩2日下午1時許巡邏時，接獲民眾報案，發現老翁脖子掛的名牌有健保卡，順利協助老翁返家。

警方表示，獲報在八德區竹園街270多號有八旬迷失老翁，附近住戶表示老翁獨自一人在烈日當頭的正中午漫無目的地走在大馬路上，疑似找不到回家的路，眾人先扶著氣喘吁吁的老翁坐在住家前的椅子上休息，並提供礦泉水給老翁補充水份，但老翁不知所措的看著大家。

警方上前關切詢問，重聽的老翁無法說出自己的名字及家裡地址，還好機警的李員發現老翁脖子上所掛的名片牌後面有放置健保卡，便立即用健保卡查詢資料，確認老翁姓李，住在中壢區榮民南路附近；李等兩員先將老翁載返所稍作休息，並立即聯繫其家人前來，其孫子到達派出所後，向員警表示爺爺因為年紀大了，有時候會自己一個人外出去搭公車，沒想到搭錯車而找不到回家的路，非常感謝警察及熱心民眾協助老翁平安返家。

(中時 )