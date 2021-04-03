台鐵408次太魯閣列車於2日因擦撞工程車導致出軌，為半世紀最嚴重的鐵路事故，全台總動員，有人捐款助災，也有花蓮在地旅宿提供免費房間供乘客家屬休憩。Google台灣首頁則掛上一條黑絲帶，游標移上則出現「為受難者及其家屬祈福」的附註。

Google台灣首頁今（3日）於版面掛上黑色絲帶，而將游標停留於圖樣上，則會顯示「為受難者及其家屬祈福」的字樣，雖然並未點出是為何事件祈福，但仍能看出是為太魯閣號出軌事件哀悼。

據了解，Google官方並未發文說明為何掛上黑絲帶，但網友均解讀為是為台鐵事件悼念；而「黑絲帶」象徵憂傷與哀悼，喪禮與會人員會繫於身上，發生重大天災人禍時，也會繫上黑絲帶表悼念。

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場罹難者家屬前往招魂，一百多位家屬舉著招魂幡在事發現場上方的平台進行招魂。（鄭任南攝）

回顧此案，事發原因初步指向，邊坡工程車溜逸至鐵軌，導致太魯閣號撞上出軌。目前肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥，經檢察官偵訊後，昨深夜已經由檢察官聲請羈押，花蓮地院今上午開庭裁定李50萬元交保，限制出境出海、限制住居。但有律師分析，李男免不了要面對刑事責任，一旦過失致死罪成立，最重面臨5年有期徒刑，民事方面，工程車、操作人員、台鐵三方有責，總賠償金額粗估至少上億元。

(中時新聞網)