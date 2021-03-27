徐姓媽媽昨日上午騎機車載幼女，由新東大橋往苗栗方向前進，卻在路口處疑似突然感到暈眩，機車向右偏移撞上路旁交通號誌桿，母女連人帶車摔進深約1米半的水溝。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

女童被突如其來的車禍嚇得說不出話，呆坐擔架不哭不鬧。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市30歲徐姓媽媽26日上午騎機車載著3歲女兒，要去幼稚園接另1名6歲女兒下課，途經苗栗市新東街與經國路交接處，疑似恍神，不慎擦撞路旁號誌桿，摔下深約1米半的水溝，所幸母女都有戴安全帽，僅有輕微擦挫傷及撕裂傷送醫，警方呼籲民眾騎乘機車務必戴安全帽，才能確保生命安全。

徐姓媽媽昨日上午騎機車載幼女，由新東大橋往苗栗方向前進，卻在路口處疑似突然感到暈眩，機車向右偏移撞上路旁交通號誌桿，擦撞擋土牆後，母女連人帶車摔進深約1米半的水溝，警消獲報前往搶救，合力將母女救上路面，經救護人員檢視，徐姓媽媽頭部有撕裂傷，女童則已被嚇得說不出話。

事故地點的擋土牆上留有女童的粉紅色安全帽擦撞痕跡，警方研判，事故發生時，是安全帽救了母女的命，警方呼籲民眾騎乘機車時，務必戴上安全帽，當事故突然發生，才能及時給予安全防護，這起事故經調閱監視器初步研判是自撞，詳細肇事原因有待釐清。

(中時 )