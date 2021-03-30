【愛傳媒葉毓蘭專欄】上次提到要去看機車道問題時，很多民眾朋友提到還有其他橋梁等各類問題希望我去關注，希望能反映給交通部，因此我在3月28日的質詢中，將我在機車上的所見所聞，以及看到的重要問題，向交通部提出。

機車道蜿蜒、封閉、高低起伏大、圓孔蓋遍布，還路面顛簸，這讓機車族險象環生，顯然政府欠缺對我國機車安全進行考量，而累積大量民怨，交通部卻毫無知覺。

因此我要求交通部應儘速檢討全國機車道設計、乃至考量用車速或方向分流，對於民眾意見長期被交通部忽視這點，我也非常感慨，因此要求交通部成立機車的政策反映平台，來傾聽機車用路人的意見。

此外，網友提供關於號誌標誌標線的問題，我也是深刻有感，燈號標誌不清楚，常讓人來不及反應，其實不只網友，我也常碰到，過去從台北開車往桃園時也常碰到不良標誌標線問題，如果是用路人不熟，還可能出現交通違規或事故，而本次機車上路也非常有感。

但看到國外做法，讓用路人一看懂的直覺設計，我也希望交通部能參考海外經驗，檢討道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，此外對於增設行人專用號誌也應一併檢討，以實現全民交通與生命財產安全。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)