工務局強調修剪有一定規範，兼顧樹木生長及用路人安全。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

民眾護樹意識抬頭，台南市工務局趕在汛期前修剪行道樹，日前針對安通路日前有路樹垂墜影響交通安全趕緊修剪，但卻遭民眾質疑昔日可遮蔭樹木不再成蔭，非常可惜，也批評工務局過度修剪，但工務局說明，修剪樹木兼顧樹木生長條件及民眾行車行走安全，每年針對重要道路修剪路樹，1月至上月底已完成修剪4720棵，目標修剪1萬8000棵。

工務局表示，「路樹倒伏處理平台」最近陸續接到通報，有路樹枝幹被行駛而過的大型車輛拉扯下來，危及路人或機車騎士安全，也有茂密枝葉擋住紅綠燈等情況，因此，修剪除了要維護行道樹美觀及健康，更要確保用路人行車安全，以安全第一為優先考量。

工務局指出，台南市目前已建立路樹倒塌及修剪SOP標準作業流程，修剪時一定會依照相關規範，此外，也成立有「路樹倒伏處理平台」，一旦有路樹倒塌或意外發生，於第一時間由權責單位前往危機處理。

工務局也重申，針對全市112條重要道路及86座大型公園，每月也會派員定期巡查，包括樹木傾倒、樹葉茂密下垂、樹木竄根、樹木枯萎、交通號誌及監視器遮蔽等，除立即性的危險疑慮會馬上處理，樹木枯萎或生長情形不佳等，也會委請樹木專家學者現勘並實施後續處理。

(中時 )