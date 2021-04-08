一名網友今（8日）凌晨上網發問，表示忘了替過世阿公留下的盆栽澆水，導致盆栽枯死，因為阿公曾說該盆栽「不少錢」，上網詢問是否真的很貴。結果有玩盆栽的玩家留言回應，表示看照片應該是真柏盆栽中的高檔品「三郎柏」，價值80萬元到上百萬，這回答讓其他網友驚呼：一台賓士不見了。

網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出一張枯萎的盆栽照片，並PO文：「阿公生前留下來的，說這顆不少錢，我竟然忘記澆水往生了，請問這真的很貴嗎？」，還附上哭哭的表情符號。

有專業網友回應：「這照片型態的真柏，是我們玩真柏盆栽裡高檔品俗稱『三郎柏』，價格80萬到上百萬，可惜了一顆好樹。」並建議原PO「把枯木舍利留著給人接假的，看盆子也是老的！」。

其他網友看了忍不住驚呼：「那是不是一台車就不見了」、「一台賓士不見了」、「他現在可能不太希望知道這價值了」。還有人說「阿公晚上會拿針（真）柏打你屁股」、「澆水補救看看」、「噴水霧看看，會不會冒芽。」

此外，還有網友找出藝人吳宗憲的節目《綜藝大熱門》片段表示，製作單位曾找來一盆百年針柏，樹木雕塑師介紹，曾有買家開價8萬美金（約台幣227萬）想要買，但收藏家仍不願割愛。

(中時新聞網)