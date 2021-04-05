台鐵太魯閣號408車次2日發生重大死傷事故，一名坐在第一車的乘客在逃生時，意外拍下義祥工地負責人李義祥與另一名工人站在邊坡上觀看事故的畫面，但該名乘客再度檢視畫面後，發現竟然還有另外多位工人在旁，戳破李義祥宣稱只是巡視工地的謊言，檢警目前已根據民眾檢舉取得畫面，過濾當天報案電話，詳查李義祥當天是否有在第一時間聯繫鐵路局或是向警方報案。

事故發生後，有乘客目擊李義祥就和其他工人站在邊坡上划手機。圖右為李義祥。（圖／翻攝自PTT）

第一車乘客拍到李義祥事發時在邊坡上觀看身影。(圖片截自PTT/網友leeabc)

太魯閣意外發生後，車頭監視器已經尋獲並送交交通部運安會解讀，目前已確定，事發前工程車已經橫躺在鐵軌上，導致列車煞車不及撞上。但是目前調查的重點是，當時有路過機車騎士在9點21分拍到工程車仍停在邊坡影像，但事發時間是9點28分，這中間的關鍵7分鐘內，工程車到底何時滑落?現場的工人到底有沒有進行危機處理?向鐵路局示警甚至在事發後報案?

肇事原因全部指向停在邊坡的義祥工業社工程車未拉手煞車溜逸至鐵軌上，成為台鐵歷年最嚴重意外，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，3日裁定50萬交保，不過檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁，卻有搭乘第一車的乘客，在逃生時拍下李義祥與數名工人站在山坡上觀看的關鍵畫面。

網友在論壇PTT上發問，「李義祥走回去，發現工程車不見在想什麼」，文章說道「聽說李義祥先生，停車後去休息站休息」，不過當他休息完走回去，發現工程車不見，此時「他心裡在想什麼」？結果一名網友當天剛好在408車上，竟拍到李義祥身影。

一名當天搭乘408車次，坐在第一車的網友回覆道，「昨天在翻照片，9:28撞擊後，9:49拍照時拍到李義祥與另一人在查看這邊，當下還不知道他是誰」，網友也附上拍到李義祥站在山坡觀望的照片，隨即掀起熱議，直呼「快傳給檢察官當證據」、「全線停工都是屁，偷偷施工結果出事」、「有照片幫高調」、「不止一人，施工中的公安問題了」、「有證據幫高調」。

台鐵太魯閣號，撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50人死亡、200人受傷，李義祥遭花蓮高分院裁定撤銷交保，昨晚經地院裁定後羈押，他在警方前往拘提，抵達地院前道歉，哽咽表示會配合檢調偵辦，負起應負的責任。

(中時新聞網)