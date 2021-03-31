清晨自燃 新莊4機車燒成灰燼 10:412021/03/31 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊路邊機車清晨自燃 路邊4機車燒成灰(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊路邊機車清晨自燃 路邊4機車燒成灰(翻攝照片／戴上容新北傳真) 新莊區民安西路229巷8弄路邊機車今（31）日清晨4時不明原因起火燃燒，附近居民見狀，趕緊通知消防、警方，消防人員到場後，立即撲滅火勢，新莊警方事後調閱附近監視器，發現為機車自燃引發火勢，火災造成4輛機車幾乎燒成灰燼，幸好無人受困傷亡，警方目前已通知鑑識採證人員採證，確切起火原因待火災調查科後續鑑定。 台中預拌水泥車輾機車 騎士臟器外露慘死 內湖灌膠怪客頻惡搞 小螺絲狂塞機車油箱 警：不排除糾紛 (中時 ) #新莊 #路邊機車 #機車 #燒成 #採證 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園高中生騎YouBike 逆向閃違停 猛撞機車倒地不治 17:432021/03/30 社會 北市男子酒駕連撞路邊5車 酒測值高達1.67 15:312021/03/30 社會 父女機車雙載遭小黃撞飛 路過護理師即刻救援 10:172021/03/31 社會 低胸妹路邊賣玉蘭花 姣好身材全都露 地點曝網暴動：會塞車 20:272021/03/30 生活 貨運司機累了靠邊睡 鵝群趁隙逃脫壓馬路 15:402021/03/30 社會 清明連假 蘇花時段性車種管制 04:102021/03/31 社會新聞 台南老舊機車舊換新 首重偏鄉、低收入民眾 00:012021/03/31 寶島 這破爛放機車上被偷3次 他PO文釣出大票苦主：失竊率100％ 00:232021/03/31 生活 彰化市人本城區完工 汽機車停車空間不足難題仍待解 16:222021/03/30 寶島 出遊迷途還摔車 暗夜幸遇警神救援 13:552021/03/30 寶島 女兒未婚產子胎兒藏垃圾袋 爸叫媽丟垃圾外孫慘燒成灰 14:302021/03/30 社會 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 台北超正火辣「玉蘭花妹」引暴動 網友認出身分驚天美照曝光 - 社會 百貨驚見正妹穿比基尼逛街 身材火辣網暴動：SWAG拍片？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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