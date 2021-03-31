新莊路邊機車清晨自燃 路邊4機車燒成灰(翻攝照片／戴上容新北傳真)

新莊區民安西路229巷8弄路邊機車今（31）日清晨4時不明原因起火燃燒，附近居民見狀，趕緊通知消防、警方，消防人員到場後，立即撲滅火勢，新莊警方事後調閱附近監視器，發現為機車自燃引發火勢，火災造成4輛機車幾乎燒成灰燼，幸好無人受困傷亡，警方目前已通知鑑識採證人員採證，確切起火原因待火災調查科後續鑑定。

(中時 )