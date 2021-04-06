工程車滑落鐵軌，太魯閣號1分多鐘後就撞上，確切位置圖曝。(台鐵提供)

撞擊瞬間曝光！運安會公布太魯閣號50死真相（撞擊畫面從8:29開始）

太魯閣號事故釀50死、216傷，國家運輸安全委員會主委第一時間派出調查團隊到現場蒐證，日前尋獲關鍵的列車車紀錄器、列車控制與管理系統（TCMS）等數據資料，並成功下載資料，讓調查人員得以還原事發經過。運安會主委楊宏智表示，工程車跑到鐵軌上到列車撞上，只有1分多鐘。

運安會6日下午舉行記者會。圖為監視器及工程車紀錄器解讀。(運安會提供)

運安會今（6）日下午舉行記者會，重建事發現場整個經過。圖為派遣過程說明。(圖/截自中時新聞網直播)

運安會日前尋獲第1與第8車的行車紀錄器、列車自動保護系統及列車控制與監視系統，部分晶片有破損仍待修復，但大多資料有保存下來。工程車紀錄器（視野輔助系統）也已尋獲，但記錄器破損、一片記憶卡失蹤，幸運的是，保存下的一片有留下關鍵證據。

運安會今（6）日下午4時舉行記者會，重建事發現場整個經過。（本報資料照）

運安會也發現，肇事工程車在原廠維修只到2009年，因此找了Hino原廠技師，協助分析事故前手剎車究竟有沒有拉起。據悉，運安會調查同型工程車、諮詢原廠技師意見，得到的答案是類似車的手剎車都有改裝過。

運安會專門委員李綱表示，當天貨車載很多輪胎進入現場，監視器顯示，事發前不只一輛車，有很多輛車，不是完全其他人員跟車輛狀態。8時49分工程車進入工地，9時28分50秒列車撞擊工程車，現場出現粉塵，9時33分事故後，其他車輛還有在移動，包括機車、吊車等。李綱說，車子是翻滾下來，現場有其他工程車輛，不只一輛在行進，畫面那不是一個停工的狀態。

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(中時新聞網)