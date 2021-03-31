一名患有輕微遲緩症的4歲林姓男童，31日上午8時獨自一人站在平鎮區金陵、平東路旁哭泣，當時正值上班時間車流量大、險象環生，還好男童被建安派出所警員閻立豪及女警張逸涵發現，經過瞭解男童竟趁著家人不注意，偷偷溜出家門，最後男童被溫柔的女警護送返家，也讓家屬放下心中大石。

平鎮警分局建安派出所副所長蕭美賢表示，31日上午8時許，設籍平鎮區金陵路上的4歲林姓男童，被巡邏員警發現在平鎮區金陵、平東路旁哭泣，且當時正值上班時段，男童身邊並無大人陪伴，警方立即上前了解關心。

但因林姓男童疑似心智發展遲緩，加上男童似乎受到驚嚇、不斷哭泣，無法正常表達，員警透過男童所揹的幼幼班書包發現姓名，也有男童就醫後的藥包，員警索性先將男童帶回駐地照顧，並找尋家人。

警方回到派出所，就見男童的阿公氣急敗壞地站在值班台前，向值班員警報案說金孫不見了，但突然一回頭就見警員閻立豪抱著男童、金孫失而復得，當下鬆了一口氣，頻頻感謝警方。

鬆了一口氣的男童阿公表示，男童平常都是由他騎車載送去幼幼班上課，今天上午一如往常要出門時，發現家裡鑰匙沒拿，只是轉身進屋拿個鑰匙而已，孫子就不見了，自己找了半個多小時都找不到，急的像熱鍋上的螞蟻，而男童竟然跑到500公尺外的大路口被警方發現，還好警方及時找到男童，真是菩薩保佑。

(中時 )