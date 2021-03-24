民進黨政府走向分離主義路線，離中華民國憲法越來越遠的態勢日趨明顯；現在已經是到不知當前形勢危急的地步。面對美國拜登政府與中共的交鋒，在砲火連天不可開交時，民進黨政府所選擇的作法，居然是火上澆油。

在阿拉斯加美中高層官員會談中，中共政治局委員楊潔箎已明白拒絕美方涉入台灣、新疆與西藏問題；而美方也決定不再此一問題上糾纏後，外交部發言人居然還說「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。」這樣的作法，是嫌我們現在所處的情況還不夠糟嗎？

民進黨政府真的是視憲法如無物，民進黨乾脆直接請蔡英文所任命的大法官出來講清楚。中華民國憲法何時同意過，在其所規定的領土主權範圍內，可以表述出另一名為「中華民國台灣」主權範圍限定於台灣的國家？依現行憲法規定，中華民國的主權是屬於全體國民吧？按外交部的講法，金門、馬祖和澎湖人就不享有國家的主權了？只能說外交部坐實分裂國土的內亂外患罪。

如果要講清楚，我們今天所面臨在美中之間的窘境、在兩岸之間的困局，不就是民進黨政府自2016年上台後，在兩岸政策上，一直走的是台獨分離主義路線；在外交上，百分之百的緊抱美國大腿，去年美國大選還一廂情願的抱川普大腿；才導致今日左右為難、進退失據的下場。

民進黨選擇台獨分離主義路線，毫無疑問的得罪中共，但卻又同時完全限制了本身在外交政策上的迴旋空間，只能毫無選擇的跟隨美國；但在最後卻又押錯寶，使得拜登政府在根本上對台灣並無好感。

簡言之，這次安克拉治的會談中，美方所以提及台灣之名，在相當程度上，是因為美國本身的利益趨使，而非有愛於台灣；更別提蔡政府一向以來的台獨或兩個中國路線；就連美國現下兩黨一致準備通過的「反中共法案」，其中對台灣的支持，還是在於「不支持台灣參加以國家為單位的國際組織」。

在美方已經受到中共的強大壓力時，台北除了應盡量與美方溝通外，剩下唯一穩妥的作法，應該就是噤聲，姿態蹲低，仔細觀察；而不是再跳出來做呱呱叫的出頭鳥，而且還是會鬧到美國都頭痛的那種鳥。此翻來安克拉治的拜登政府官員，從領頭的國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文，到印太資深協調官坎柏，都是從96年3月台海危機、99年7月兩國論危機時走過來的人，絕對是深知台海、兩岸議題的敏感與危險性。

而就在這些人與楊潔箎、王毅等人就雙方關切的經貿、科技乃至台海等相關問題弄得劍拔弩張之際，民進黨政府官員好像是看熱鬧的不嫌事大，索性再加上台獨議題的一把火，而且這還是一把同時燒到美中兩邊的火。儘管外交部長吳釗燮說，希望跟中國有機會協商，但這樣兩國論的意識形態，面對大陸一貫的九二共識，民進黨政府要拿什麼協商？（作者為資深媒體人）