鴻海(2317)今（30）日召開電話法說，展望2021年營運，董事長劉揚偉預期首季營收可望優於往年季節性表現，對今年資通訊（ICT）產業維持審慎樂觀看法，但新冠肺炎疫情及零組件缺料將是主要干擾變數，目前預期缺料對訂單出貨影響可控制在10％以內。

鴻海預期，受步入產業淡季、工作天數較少影響，首季集團營收將季減逾15％、但年增逾15％。其中，消費智慧產品估季減逾15％、年增逾15％，元件與其他產品季減3～15％、年增逾15％。雲端網路及電腦終端產品均預期季減逾15％、年增3～15％。

鴻海今年前2月自結合併營收9021.11億元、年增達55％，續創同期新高。劉揚偉表示，今年可說開了個好年，消費智慧產品表現優於預期，雲端及電腦產品表現還可以，對今年ICT產業市況維持審慎樂觀看法。

劉揚偉進一步指出，之所以說「樂觀」，是因應供應鏈朝向區域製造發展的新趨勢下，集團在此領域布局領先競爭對手。之所以說「審慎」，就是因為疫情及零組件缺料情況，可能會影響後續營運表現。

劉揚偉表示，鴻海客戶都是各產業領域的前幾大公司，觀察客戶因缺料關係所受影響，在前2月並不明顯，但逐漸看到狀況出現變化，對此審慎觀察中。集團正致力降低此變化對營運造成的影響，目前預期影響可控制在10％以內，還不是那麼大。

劉揚偉指出，缺料對鴻海長期的正規訂單出貨影響不大，主要是追加訂單部分的影響較大。若從正常出貨量來看，整體影響可控制在10％以下。至於缺料狀況何時能紓緩，依目前相關研調機構及媒體預期，可能得到明年才會趨緩。

(時報資訊)