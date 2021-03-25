網紅館長陳之漢遭槍擊案後，警政署下令政風單位到新北市警局所屬16個分局徹查刑大督導贓物、拾得物業務，新北某分局拾得物承辦人在23日督導當天失蹤，24日晚間警分局在桃園超商找到人，該警坦言因頻繁業務檢查，壓力大才想靜靜；警方證實，已安撫其情緒並補辦請假手續。

警政署下令政風單位，近日落實贓證物保管、確保案件安全的名義，實施各分局、刑大等單位贓物、拾得物檢查，名為「聯合機動風紀督導（和風專案）」，要求警員自行打開抽屜供檢查，基層同仁強烈抱怨「根本把自己人當賊」，嚴重打擊基層士氣。

23日政風單位3度來到新北市某分局偵查隊督導，承辦人竟不在座位上，撥打手機也關機，分局長要求偵查隊盡速找到承辦人，同時通知該名承辦人偵查佐的妻子，妻子拿出丈夫的留下的悲傷訊息後哭得不成人形，新北市警局傾盡全力找人。

警方調閱監視器，發現該名偵查佐當天到班後，8時許獨自搭乘捷運離去，步行過橋到北市，下橋後沿路丟棄悠遊卡、提款卡等物，行經北市某派出所門口時，怒將服務證丟向值班台，幸好有女子將該警沿路丟棄物品交還給警方。

該偵查佐在北市街頭遊蕩3小時後，步行回新北市，行經土城、鶯歌，並到土城永福岩上香祈福，最後來到新北鶯歌區與桃園市龜山區交界處，24日搭車前往桃園市中壢，並在中壢某便利超商店內呆坐，警方動員南下找人，並在晚上10時許將人帶回偵查隊。

據悉，該警情緒低落，警方先讓其休假，目前已完成補請假程序，該警也向其分局長官保證，絕不會涉犯業務侵占等不法情事。

(中時 )