新北市蘆洲警分局29日舉行治安會報，邀請教育局、社會局、區公所及各級學校校長與會，將加強防制街頭暴力及防制毒品進入校園。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局29日舉行治安會報，邀請教育局、社會局、區公所及各級學校校長與會，將加強防制街頭暴力及防制毒品進入校園。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局29日舉行治安會報，邀請教育局、社會局、區公所及各級學校校長與會，將加強防制街頭暴力及防制毒品進入校園。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局29日舉行治安會報，邀請教育局、社會局、區公所及各級學校校長與會，將加強防制街頭暴力及防制毒品進入校園，透過社區警政，結合民間力量一起對抗犯罪，深化校園毒品查緝及斷絕其毒品來源。

蘆洲警分局長張國哲表示，E世代的崛起，民眾接觸網路資訊發達，如警方未在網際網路加強犯罪查緝力道，恐將成為治安漏洞，讓年輕朋友容易在無形之中接觸到各種犯罪態樣，甚至因而被害。

社區警政是現代化的警政概念，結合警民攜手，透過多重管道溝通、即時犯罪情資反映，有效加強警方與各機關、警察五力力（義警義交、民防、志工、巡守隊及警友會）及ㄧ般民眾之密切合作，以構建縝密之社區治安防護網，有效打擊轄內各種不法行為。

蘆洲警分局指出，警方反毒決心，當前查緝毒品之首要目標，主要係打擊毒品源頭，尤其是學生族群若發生施用毒品情形，更要揪出其毒品來源，以防制毒品危害向年輕人蔓延。

另蘆洲警分局也將持續透過分層、分眾的犯罪預防宣導，促使民眾深入認識毒品的危害性，本次會中更針對近期年輕人易誤觸的新型態毒品案例逐一講解，拆穿新興毒品偽裝隱藏在糖衣下的真面目，期能共同提升防毒知能，預防轄內毒品施用年齡層下降，。

此外內政部於2021年2月24日發布「少年偏差行為預防及輔導辦法」，其新制的施行，規定兒童及少年攜帶刀械、吸毒、逃學、逃家等偏差行為的樣態，未來12歲以下兒童有偏差行為或有觸法之虞，分局將協助教育部及社政機關等相關單位介入輔導，並提供必要支持及保護，加強法令宣導，培養學生自我保護意識，共同維護治安，建立安全校園。

蘆洲警分局也表示，最後詐騙手段推陳出新，並擅於利用與民眾息息相關之議題行騙，容易使社會大眾一時不察而蒙受鉅額損失，蘆洲分局也特別以近期討論熱烈的虛擬貨幣投資為例，拆穿詐騙集團慣用「龐氏騙局」手法，以無風險、高報酬為名，進行吸金詐騙，請民眾務必謹記「多一分注意，少一分被害」之原則，呼籲民眾小心受騙。

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(中時 )