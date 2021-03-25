有人看到牠嗎？1隻由由澳洲研究團隊繫放的瀕危水鳥─黦鷸（紅腰杓鷸），從澳洲飛越6000多公里抵達台灣，24日晚間最後發報位置在台南學甲溼地，但迄今沒人記錄到牠的蹤影，澳洲研究團隊成員透過臉書發布「通緝」，希望台灣鳥友幫忙協尋，確認牠是否平安。
這隻被澳洲澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的黦鷸右腳繫有綠足旗「AAD」，一路從澳洲飛6000多公里抵台，透過衛星發報器追蹤足跡，24日晚間最後位置在學甲溼地，引起台灣鳥友熱議，鳥友們也奔相走告。
行政院農業委員會特有生物研究保育中心研究員林大利表示，這隻背著衛星發報器的黦鷸，是澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放的，從發報器訊號得知，牠3月22日飛抵台灣，首站在高雄市路竹現蹤，24日則是在台南學甲溼地周遭。
林大利說，發報器是每48小時就會發出訊息，因此無法確定牠目前確切位置，自22日飛抵台灣至今未收到鳥友或民眾記錄到牠的訊息，過去，曾發生繫放的野鳥遭猛禽獵食而死，但發報器仍持續發出訊號的事情發生，因此，目前無法確定牠是否平安，「歡迎鳥友以望遠鏡和照相機前往逮捕！」
黦鷸又名紅腰杓鷸，體長60餘公分，為鷸科水鳥中體型最大的鷸，主要在西伯利亞及中國東北繁殖，冬天再南遷到東南亞、澳洲、紐西蘭等地度冬，少數會在台灣過境，屬瀕危鳥種。
台南鳥會理事長潘致遠表示，這隻澳洲繫放的黦鷸，在台灣相當稀有，呼籲鳥友幫忙多留意並協助通報。
(中時 )
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