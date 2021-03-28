澳洲昆士蘭大學研究團隊繫放1隻瀕危水鳥「黦鷸」，研判牠應跨海6000公里飛到台灣，透過臉書發布消息盼台灣鳥友協尋，全台鳥友瘋傳尋找，迄今不見蹤跡，澳洲學術界依照該鳥身上的衛星發報器，認為「黦鷸」尚未離開台灣。

澳洲昆士蘭大學日前放飛1隻瀕危水鳥「黦鷸」，根據回收牠身上的訊號，研判該鳥跨海飛到台灣，而透過臉書發布，盼台灣愛鳥人士協尋。

也是澳洲昆士蘭大學研究團隊一員的林大利，本身也是台灣特有生物保育研究中心研究員，他指出，根據訊號顯示，「黦鷸」目前位置應該在台南市學甲區溼地，急水溪一帶，但該區域範圍廣大，台灣鳥友恐不好尋找。

有台南鳥友為了尋找「黦鷸」，跑了學甲濕地3趟都沒發現，感覺牠應該北返。澎湖的鳥友林聯守則稱，其實大杓鷸與黦鷸在外觀上相似，很難區分，他刻意在網路上公布兩種鳥類的對照圖，方便鳥友辨識尋找。

近日也有鳥友疑似在鹽水溪一帶拍到「黦鷸」，林大利檢視後認為，因照片未拍到鳥身上有足旗與發報天線，難以肯定就是澳洲放飛的「黦鷸」。

台灣協尋「黦鷸」不著，澳洲昆士蘭大學再度確認衛星發報訊號，明確指出這隻「黦鷸」22日飛抵台灣高雄，24日飛到台南學甲，27日仍在附近，尚未飛離台灣。

(中時 )