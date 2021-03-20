紅色轎車遭預拌混凝土車撞成廢鐵並起火燃燒，車上姨甥1大1小來不及逃出，活活燒死。（民眾提供／王文吉台中傳真）

紅色轎車遭撞後起火，消防隊員在燒成廢鐵的前後座分別發現女性及男童焦屍。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

西濱快速道路台中清水段發生火燒車，猛烈火勢奪走姨甥2人性命。（摘自臉書台中踢爆網）

預拌混凝土車疑煞車不及，撞上紅色轎車釀成火燒車事故。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台61線西濱快速道路台中清水段20日下午2時許發生火燒車，遭預拌混凝土車追撞的紅色轎車當場起火燃燒，僅54歲根男逃出火海，全身大面積燒燙傷命危，其17歲侄女及2歲侄孫燒成焦屍。據了解，根家不到1個月分別在苗栗及台中遭遇車劫，共奪走4名親友性命，令人鼻酸。

據了解，54歲根男當時開車搭載17歲侄女及2歲侄孫到台中探病，回程遭預拌混凝土追撞起火，根男倉皇逃出火海，全身嚴重燒傷。消防隊員撲滅火勢後，在燒成廢鐵的前座發現1名女子橫臥，上半身躺在駕駛座，下半身卡在副駕駛座，全身焦黑捲曲，雙手呈現環抱姿勢。

救難人員一度誤以為女子手上抱著男嬰，另在後座找到1名男童，皆已呈焦黑死亡，第一時間傳出車上4人有3人燒成焦屍，最後發現女性焦屍手上沒有抱小孩，確認是姨甥2人喪命。警方研判女子當時可能試圖踢開車門逃生，但火勢猛烈，來不及脫身，與外甥活活燒死。

據了解，根家是賽夏族原住民，1個月內兩度遭遇車劫，共奪走4名親友性命。警方指出，上月24日下午苗栗縣三灣鄉發生死亡車禍，當時27歲許姓男子酒駕逆向超車，造成許男與1歲兒子喪命，同車的19歲根姓妻子骨盆骨折、腹腔血腫，轉送台中童綜合醫院治療至今。

上月車禍重傷、仍在梧棲童綜合醫院住院治療的根女年僅19歲，她與丈夫育有2子，一家四口平時住在苗栗南庄娘家，短短不到1個月她先是遭遇丈夫酒駕，接著妹妹遭火燒車喪命，1歲及2歲幼子也接連跟著離世，令人鼻酸。

火燒車獨留開車的根家大伯父活命，梧棲童綜合醫院醫師黃世瓊表示，傷者到院時意識清楚、呼吸困難，全身70％至80％的2到3度燒燙傷，胸部多處肋骨骨折，應是車禍撞擊導致。根男並向醫護稱自己遭遇車禍，因車子引擎爆炸燒到，強調「如果太嚴重，就不要救我」。

警方初步調查，46歲林姓男子駕駛預拌混凝土車沿西濱快速道路北上路段行駛，行經152公里處，撞上前方的紅色轎車。林男在警訊時表示，當時紅色轎車從匝道上來後突然減速，並煞車停住，自己未注意車前狀況而撞上，對方車子失火後不久，1名男子從副駕駛座爬出。

林姓駕駛酒測值為0，而重傷倖存的根男抽血檢驗也沒有酒精反應，警方排除雙方酒駕，確切肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )