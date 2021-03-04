男子凌晨亂塗鴨綠斑馬線及民宅 ，警方依法函送及告發。

24歲羅姓男子於228連假期間，持噴漆到南屯區東興國小外側綠色斑馬線及圍牆鐵門上噴漆塗鴉，引起校方及市議員朱暖英關切，轄區第四分局獲報後；調閱東興國小的監視器畫面，傳喚涉嫌塗鴉的羅男到案。警方依刑法毀損公物函送法辦外，並依違反道路交通管理處罰條例第82條，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

市議員朱暖英說，228連假期間，南屯區東興國小外側，綠斑馬線延伸至圍牆鐵門上，竟然出現一大片噴漆塗鴉，校長驚見後，急忙向她求助尋求解決之道；她和東興國小校長與社區里民，一同來到塗鴉事發現場會勘，發現綠斑馬線路面標示遭人塗鴉，影響市容更危及學童上下學安全。

警方指出，警方獲報後，經查遭受塗鴉毀損影響，有二民宅(鐵圍籬)及市立東興國小校園圍牆、路口行人穿越道；經調閱東興國小監視器，發現是24歲的羅姓男子於2月27日騎乘機車到場，並於凌晨2時45分開始毀損塗鴉，警方即傳喚羅男到案。

警方表示，羅嫌對於塗鴉毀損犯行坦承不諱，供稱是因心情不好，才騎機車到場塗鴉，中市警局第四分局製作筆錄及調閱相關資料佐證，依刑法函送偵辦外；交通標線遭塗鴉毀損部分，依道路交通管理處罰條第82條第4項予以裁罰新台幣3000以上、6000元以下罰鍰。

東興國小外側綠色斑馬線及圍牆鐵門遭噴漆塗鴉。（警方提供）

警方調閱東興國小監視器，發現是羅姓男子凌晨所為。（警方提供）

(中時 )