鑄件大廠永冠-KY自結2月出貨10,108噸，優於原本預期8,000噸，2月及前二月合併營收雙雙改寫同期新高，主因是歐洲客戶提前拉貨。永冠表示，風電、產業機械及注塑機業客戶需求比往年殷切，3月出貨目標15,000噸以上，3月出貨及營收挑戰近三年同期新高。

永冠原本預估2月適逢農曆春節，雖然大陸廠區員工在地過年，提前開工，出貨仍法超越元月，2月出貨目標訂為8千噸，實際出貨10,108噸，年增幅397.4％，2月合併營收5.04億元，年成長484.28％；前二月合併營收13.84億元，年增幅149.71％，雙雙改寫同期新高。

永冠表示，2月出貨優於預期，主因是歐洲客戶提前拉貨所致。考量永冠春節後復工率高、客戶需求穩定，3月出貨目標訂為1.5萬噸以上，主因是客戶需求比往年顯著增長，3月出貨及營收，可望挑戰近三年同期新高。

(工商 )