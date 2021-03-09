嘉義柯姓富商農曆年前遭擄勒贖3000萬元獲釋，主嫌李育儒因持槍拒捕遭擊斃，共犯陳、張、凌男及吳女等4嫌先後落網，警方循線追回1700多萬元贖金後，專案小組昨(8日)下午在高雄緝捕到最後一名擄人的盧姓女子，經過偵訊後，盧女上午坦承犯案，下午將移送地檢署。

柯姓富商遭綁畫面曝光 3000萬贖金追回1700萬。

據了解，盧姓女子是共犯吳女的女兒，嘉義警方昨前往高雄林園區一處民宅搜索，逮捕藏匿在當地地的盧女，但盧女堅持否認犯案，直到今天上午專案小組才突破其心防，下午依擄人勒贖、加重強盜罪嫌移送嘉義地檢署。

警方調查，男子李育儒去年9月盯上柯姓富商後，即夥同陳、張、凌等3人及凌的同居人吳女；吳女的盧姓女兒謀議擄人勒贖，企圖在柯男的保時捷車上裝GPS。第一時間雖被察覺未成功，但張嫌後來仍伺機裝上GPS，李也在柯家附近租屋觀察柯男作息及行蹤。

李育儒發現柯男常到嘉義市中興路某按摩會館消費，今年1月24日凌晨夥同陳男、吳女及她在逃的女兒，開車到按摩會館外堵人，李、陳及吳女持槍將柯押上保時捷後連人帶車擄走，盧女則開車尾隨。

柯男遭擄後，身上20多萬現金及70萬名表都被搶走，接著被押到朴子市附近等候家人付清贖款。雖然3000萬金額龐大，但柯男家屬在獲報後不到2小時內湊齊，隨即在嘉義區監理所停車場付出贖金，救回驚恐萬分的柯男。

李育儒取得3000萬贖款，買了白色BMW休旅車、槍枝，這部BMW也在前天的警匪槍戰中被打得彈痕累累；吳女住處起獲的鑽戒也疑以贓款購得。

柯獲釋後不敢聲張，經警策動才在2月15日報案，專案小組2日到高雄查緝，除擊斃持槍拒捕的李育儒，另逮捕4嫌，僅盧女仍在逃。並起出鑽戒、制式槍枝等證物及1700多萬贖金。本案其餘陳姓、張姓男子及吳女共犯均以聲押獲准，凌姓男子則以10萬元交保。

(中時新聞網)