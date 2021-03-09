竹南警分局在24小時內立破住宅竊案，逮捕吳姓慣竊，起出失竊贓物。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局在24小時內立破住宅竊案，逮捕吳姓慣竊，起出失竊贓物。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南一位民眾騎機車返家，機車鑰匙連同住家鑰匙竟粗心地留在車上未拔，恰巧被吳姓慣竊撞見，順手拿了鑰匙登堂入室行竊得手，吳嫌得手轉往頭份市密會女友，竹南警分局緊追在後，案發不到24小時就逮獲吳嫌移送法辦。

這名吳姓慣竊原住在台南，為了掩人耳目，經常搭乘客運班車赴新竹、台北、桃園等地，再於當地行竊路旁機車，再騎乘贓車四處找尋作案目標，侵入住宅行竊。

日前，吳嫌再度由台南搭客運北上新竹，在新竹行竊一部機車後，騎著贓車到竹南一帶找尋目標，8日凌晨4點多，吳嫌行經竹南一棟民宅前，見到民宅前停放的機車鑰匙孔上，竟還插著機車鑰匙及一大把鑰匙，吳嫌見獵心喜，拿起鑰匙試開民宅大門，結果一試就成，吳嫌於是乘著屋內人員熟睡，大肆搜括現金財物後揚長而去。

轄區竹南警分局長林永勝獲報，立即指示偵查隊長詹國政組成專案追查竊嫌，由於吳嫌騎用贓車企圖製造斷點，但警方仍突破困難鎖定吳嫌出現在頭份市，警方一路追查埋守，8日晚間8時許順利逮捕吳嫌，警方發現吳嫌行竊得手後，跑到頭份密會女友，未即時離開苗栗縣境，才讓警方得以追捕到案移送法辦。

(中時 )