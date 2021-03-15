自稱對中國歷史很了解的美國拜登總統，在上任不滿兩個月的時間，已正式發動了以歐、美、日、紐、澳等列強為骨幹的「合縱聯盟」，決定全力抗中，務必要打敗中國，以維持美國價值為主體所建立的世界秩序與體系與維護美國世界霸主的地位。美國國務卿布林肯也指出：中國是以「不公平的優勢」，才得以在經濟、科技、外交、國防、教育、社會各領域得到發展，得以崛起，是唯一一個足以影響與威脅美國做為世界霸主地位的政權與國家，美國毫無選擇的必須打敗中國，才能確保美國利益與引以為豪的自由民主普世價值體系。

看了當今世界最有權力的兩位政治人物，完全立基於美國本位主義為導向、有如「討中檄文」的論述後，不禁令人莞爾，也感嘆美國已然自曝缺乏有深度、富謀略政治家的殘酷現實，只能用自以為是的幼稚言論，忽悠強迫上述列強，加入美國的抗中行列。只是如此牽強的理由，將何以號召大家組成緊密一致、團結一心的「合縱聯盟」來抗中呢？因為說來說去，聯盟的目的就是要維護美國利益、維持美國世界霸主地位而發動的一場鬥爭，並不是以維護世界利益、建立世界多頭領導、權力平衡的正義之戰。

如此「名不正、言不順、理不直」的只謀一國之私聯盟，獲邀參與的列強均已了然於胸，表現的自是意興闌珊，消極應付。覺得美國都把他們當白痴傻瓜耍弄，有誰會真當回事，為成全美國利益與霸主地位而戰呢？這個「合縱聯盟」從開始就已注定失敗的命運，徒讓世人笑話，美國的丟人現眼，乃是咎由自取，更是自取其辱，不智到了極點，令人不齒又不值。

即以二戰後，美國為了圍堵蘇聯共產集團的擴張，而發起的東西冷戰為例，由於當年蘇聯集團惡名昭彰，對民主國家侵略滲透無所不用其極，對內則迫害鐵幕人民的自由人權，民生物資極端短缺，造成民不聊生的慘況。因此足以喚起西方民主陣營的憂患意識，大家有志一同，傾力合作，最終導致蘇聯集團解體，美國得以取得冷戰的勝利，是歷史的必然與正義的彰顯，可說其來有自，絕非倖至。

然而這次美國再想依樣畫葫蘆，擬將中國視為萬惡的敵人，卻根本提不出任何有力的事實佐證。原因在中國對外從未有殖民任何國家，也未侵略佔領或派軍駐紮任何國家領土的不良前科，加上中國擁有14億人口，是世界最大的單一內需市場，以致經濟繁榮發展，國民所得已超過一萬美元，疫情前還有每年高達數千萬觀光客、數百萬留學生在世界自由旅遊學習，與當年蘇聯集團嚴格限制人民思想與旅行自由的極權作風，完全不可同日而語。除了政治不是西方民主一人一票的選舉制度外，現代中國與西方民主國家的差別已經十分有限。

在這種情形下，美國只能以抽象的「不公平優勢」與維持美國世界霸主地位的私心理由，發動對中國的經濟與科技制裁，甚至不惜再次以冷戰圍堵的策略，希冀打敗中國。如此師出無名，難怪西方民主國家這次普遍表態不願做美國霸權主義的打手、當美國的馬前卒。這樣鬆散的「合縱聯盟」，又何以達成抗中與打敗中國的目的呢？

同時，所謂「不公平的優勢」，這是西方帝國主義過去兩、三百年最善於運用的伎倆，以遂其殖民奴役世界落後國家與民族野心的有效方法。如今怎還有臉以此指責當年深受其害的中國呢？由此再度暴露美國帝國主義的本質與醜陋美國人的真面目，夫復何言？

最後，對自以為很瞭解中國歷史的拜登總統，我們必須要奉勸他老人家，要恢復重建美國做為基督教國家應有的分享（Share）與愛人如己（Love your neighbors）的美德，不豪取、不強求，學習中國埋頭苦幹搞基礎建設的精神，本分的做好治理自己國家的工作，以壯大美國的經濟與科技實力，放棄做為世界警察的角色，安分守己，自求多福，不再無限制的亂印美鈔，債留子孫，如此不負責任的做法，就不是一個世界霸主該有的作為。否則將來必有一天，全世界人民會團結起來一起聲討美國，須知那時「合縱抗美」的聲勢，絕對會數萬倍於當前的「合縱抗中」。

美國人要謹記「自作孽不可活」與「多行不義必自斃」的古諺，做一個世界的模範生，捨此正道不走，將何以立足於世界之上呢？願拜登總統三思而行！

（作者為國立高雄科技大學前校長）