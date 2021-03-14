近日突然爆紅的台南熱門景點楠西萬佛寺，為出家人清修場所，平時並不對外開放，因部落客報導而湧入許多遊客，造成交通、停車混亂，台南市玉井警分局派員加強周邊巡邏及交通疏導，擺設交通錐與拉設尼龍線禁止違停，若有停車嚴重妨害車輛通行者，將拍照逕行取締。
位於台南市楠西區曾庫公路約1公里處（曾文水庫收費站前）的萬佛寺，因景觀特殊有台版吳哥窟之稱，平時並未對外營業，園中有洞穴鐘乳石、金龍大船與日本風格的寺廟萬佛寺等景觀，因前往求參觀者眾，住持同意周六、周日開放參觀。
由於萬佛寺本身停車位僅30席，提供遊客使用之洗手間較為簡陋，而且中午並不提供素食與遊客，但是慕名而來的遊客對於該寺的資訊缺查，誤以為是開放觀光的寺廟，因此多半敗興而歸。
因為萬佛寺外曾庫公路僅兩線道，路幅較窄未畫設停車位，有許多遊客違規停車造成當地居民困擾；因此，該寺已請義工加強疏導人車，引導車輛緊靠路邊，未來並計畫於該寺對面開闢新的停車場供遊客停車
。
玉井分局分局長許敏能提醒遊客，假日出遊踏青人潮多，希望用路人能夠遵守交通規則，開車不違停並禮讓行人，行人過馬路也要左右觀看，才能開心出門平安回家。
(中時 )
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