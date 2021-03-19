TVBS《女人我最大》邀請網紅鳳梨（吳泓逸）跟弟弟艾倫一同擔任嘉賓，鳳梨首次上節目略顯緊張，主持人藍心湄關心問：「我們的節奏會太快嗎？還是我們要講台語？」鳳梨解釋，自己很認真在聽每位來賓講話，平常都是「講給很多女生聽」，今天換成「他聽女生講」。

王思佳最近化身仙姑，替有煩惱的網友們解決問題，有人問「被男友家暴，但男友又一直回頭找他，該怎麼辦？」常收到類似私訊的鳳梨不改直率個性說：「女生分2種，一種是另一半太火爆，但另一種就是愛挑釁、白目，一直激怒到對方打她。」律師李怡貞提醒：「不行啦！這是家暴。」鳳梨趕緊接話，認為自己保持單身就不會這樣了。藍心湄開玩笑回他：「說不定你被弟弟打啊！」

一連串討論讓弟弟艾倫忍不住爆料，說兄弟倆小時候打架，根本放真感情在打，鳳梨會把身型嬌小的他壓在牆上，非死即傷，儘管現在鳳梨看起來比弟弟瘦小，但他得意地說：「他現在也打不贏我」，他們還笑曝，其實家中最會打的是媽媽，她會去市場買藤條，說要回家打兒子，他們就是這樣從小被打到大，弟弟更加碼：「我哥就是會挑釁我媽『你打啊你打啊』，我媽就狂甩藤條。」

除了兒時趣事，鳳梨在網路爆紅的程度，也引發外界對他身材「好到異於常人」的傳聞，連藍心湄都好奇網路傳說他重要部位的「19.5公分」是不是真的，王思佳也說：「你別騙了喔！」結果弟弟半開玩笑回應，說曾經跟哥哥一起去日本泡全裸溫泉，旁邊的遊客嚇到，以為水裡有蛇。幽默應答逗得全場笑到噴淚。節目每周一至周五晚間9點TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時 )