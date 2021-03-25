《戀愛是科學》演員及製作人、監製受邀上電台專訪。（POP Radio提供）

華劇《戀愛是科學》21日首集播出收視開紅盤，讓吳念軒獲得「國民初戀男友」稱號，他和莫允雯在劇中是姊弟戀，兩人日前與製作人黃毓棠、監製林知秦接受POP Radio主持人toto專訪，並告白劇中令人怦然心動的洗頭橋段，讓他對莫允雯真的有一點動心，而莫允雯也大方認了「沒有後悔過」。

莫允雯在劇中飾演一個經歷過生活的女強人，在憧憬破滅後只選擇自己騙自己。她認為角色不難，「以前也曾踏上這條路，所以從旁觀角度看，能有更多情緒在裡面」。莫允雯的感情觀是相信量化或是怦然心動？「一半一半，不能只有怦然心動」，當toto好奇追問「是否會理性斬情絲」時卻惹得莫允雯大笑「不好說」，但她也認為自己面對感情已經較以前聰明，「希望能學會這門課題」。

促成這次的「姊弟戀」，莫允雯自招有推波助瀾，「沒有後悔過」！莫允雯說，和吳念軒試戲後「就決定是他了」，還私下傳訊向林知秦遊說「他（吳）就是小豬豬」。但當吳念軒與年紀相仿的馬克相處時，立刻開啟屁孩模式，讓莫允雯也受不了「想關他靜音」。莫允雯再爆吳念軒的屁孩舉動還有「拿手機當作槍」，吳念軒沒否認，表示希望未來能挑戰演出帥氣警察；外表具有高冷氣質的莫允雯，劇組爆料私下玩鬧時反而像鄰家大嬸，她在節目中許願「想演一個暗黑的神經病」。完整專訪於28日晚間6時POP Radio《幕前幕後偷偷看》播出。

(中時 )