5位鄉鎮長下午專程拜會縣議會，就各轄區遭到直接或間接波及的重大工程，與縣議長洪允典溝通。（李金生攝）

金門縣110年度總預算案已經縣議會完成3讀，刪減近5億並凍結15億，占總預算的1／6左右，寫下歷年來最高紀錄，縣府表示深感遺憾和難以接受。縣議長洪允典今天下午向5位鄉鎮長強調，只要縣府就預算目標和使用狀況補齊資料「說清楚，講明白」，就召開臨時會盡快解凍。

洪允典表示，縣議會若不敢監督就是護航放水，過去只要縣府補正，幾乎沒有不解凍的事，希望縣府莫再搞誤導縣民、抹黑和帶風向，違反民主風度與混淆視聽的把戲。

縣議會日前揮大刀砍總預算，各方對此反應不一，有的認為縣議會為鄉親荷包把關，沒讓縣府亂編亂花錢，確實不負鄉親付託，有的則指摘縣議會胡搞瞎搞，拖垮縣政整體運作，脫序表現讓人失望。

洪允典議長向鄉鎮長說明縣議會監督縣政，為鄉親荷包把關的責任。（李金生攝）

金門縣議會議事主任陳勵志宣讀聲明，望縣府莫再搞誤導縣民、抹黑和帶風向，違反民主風度與混淆視聽的事。（李金生攝）

楊鎮浯縣長則強調，與金門2大經濟動脈相關的觀光、金酒預算遭到大幅刪減和凍結，將導致後續工作面臨重大影響外，連縣府辛苦爭取中央13億補助款，其中4個鄉鎮地下停車場也全遭凍結，必然對金門整體建設帶來遲滯結果，且將導致補助款被中央收回撤銷，以後再向中央要錢肯定難上加難。

楊鎮浯強調，事關全體鄉親的權益、福利與縣政整體運作，縣府將窮盡所有方式尋求救濟，也憂心後續程序耗費時日，必然造成部分業務或工程計畫停擺。

陳文顧、楊忠俊、吳有家、李誠智和洪若珊等5位鄉鎮長下午專程拜會縣議會，就各轄區遭到直接或間接波及的重大工程，與縣議長洪允典溝通，希望此事仍有轉圜空間，盡快「解凍」預算，否則若懸宕太久，必然帶來嚴重後果。

洪允典則強調，其實凍結就等於通過，縣議會的相關決議和建議均有所本，看到縣府1張紙3行字就要花好千萬元，怎能隨便放水了事，只要縣府補齊相關資料，完整說明白、講清楚，議會馬上召開臨時會，謹慎審查盡快通過，給予縣政全力支持。

(中時 )