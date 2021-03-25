草莓世界觀光果園舉辦公益日活動，免費招待身心障礙學員入園採果。（王文吉攝）

「採草莓好好玩！」身心障礙學員平時難得有機會走出戶外，台中潭子草莓世界觀光果園25日舉辦公益日活動，邀請十方啟能中心帶領自閉症、唐氏症、智能障礙及多重障礙等14位學員，由師長、志工陪同採果，很快就大豐收，大家採滿紅通通一大籃，氣氛歡樂。

「草莓好香、好紅喔！」14位學員身心障礙學員開心體驗採草莓樂趣，志工1對1陪同，並細心指導下剪，許多學員第一次採果，十分開心，笑說「好好玩！」草莓世界觀光果園第二代姊弟許彤蓉、許郡領也介紹優雪、甜蘋果、黑鑽、白草莓及貴妃等五大主力品種。

許郡領說，因自己經常捐款做公益，卻不清楚善款去向，於是邀集企業好友組成一點馨公益協會，自己做公益。一點馨公益協會理事長張時強表示，協會成員許郡領經營草莓園，協會只是搭起一個平台，邀請十方啟能中心的學員在天氣晴朗時走出戶外，體驗採草莓。

十方啟能中心督導李毓淳表示，該單位主要提供日托服務，每月會安排學員進行校外教學體驗，包括賣場購物、郵局存款、欣賞電影、泡溫泉、打保齡球等，這次是一點馨公益協會牽線，並動員志工1對1協助學員採草莓，讓孩子們接觸大自然。

李毓淳表示，身心障礙學員平時難得有機會走出戶外，這次採草莓是很難得的新奇體驗，學員都非常期待；受疫情影響，十方啟能每年三大節活動取消，連帶對外募款也受影響，希望外界能多關心幫助弱勢的學員。

志工1對1陪同身心障礙學員開心體驗採草莓樂趣。（王文吉攝）

志工1對1陪同身心障礙學員開心體驗採草莓樂趣。（王文吉攝）

草莓世界種植優雪、甜蘋果、黑鑽、白草莓及貴妃等五大主力品種。（王文吉攝）

志工1對1陪同身心障礙學員開心體驗採草莓樂趣。（王文吉攝）

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