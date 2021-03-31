台中市府都發局長黃文彬表示，希望打造台中市朝向亞洲最美的城市。（盧金足攝）

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立強調，透過套裝行程，邀請來自台灣設計界的朋友，或者是民眾都可以透過旅行看設計。（盧金足攝）

2021第七屆台中設計周今年由主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會提出「感．受．中」系列主題活動，包含設計師套裝旅遊、台中建築美學導覽、OPEN STUDIO 事務所參訪、於顏氏牧場舉辦設計師之夜、及連續四天的設計產業論壇等，台中市府都發局長黃文彬表示，希望打造台中市朝向亞洲最美的城市。

第七屆台中設計周將於5月21日-5月24日舉辦，地點位於台中國際展覽館，預計展出500 格攤位，主辦單位台中市室內設計裝修商業同業公會提出「感．受．中」系列主題活動。

黃文彬表示，設計周定位「感．受．中」，感受享受台中，讓世界看見台中，從去年至今，因為疫情大家不能出國，安排些套裝行程，除了建材展，規畫國際學術論壇，增加城市美學導覽，透過套裝行程邀請來自台灣設計界的朋友或者是民眾都可以透過旅行看設計。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立強調，套裝行程也打開很多民眾本來難一窺神祕的地方，提供特色建築，運用旅行角度看設計，或者請原創設計者做設計導覽。

旅遊導入公共建設，台灣的公共建設有很多的普立茲獎得主操刀，如亞洲大學日籍建築師安藤忠雄設計，台中國家歌劇院，水湳綠美圖是妹島和世設計，世界級的大師作品在台中。

黃文彬看好台中市要朝向亞洲最美的城市前進，李仲立說，從最宜居城市出發，設計在生活之棉，透過設計就像從每天起床，「我們生活在設計、設計今天的時間表，以及設計你今天怎麼樣過的精彩」，設計的人文跟生活息息相關。

台中市室內設計裝修商業同業公會指出，論壇主題涵蓋商業空間、台中城市美學、住宅空間、後疫時代的健康住宅以 及全球樣式與地方美學等，活動內容精采豐富，號召全台設計師、建築師及不動產業者，共同體驗台中設計之美。

2003年由英國建築師札哈·哈蒂設計「古根漢美術館分館」，雖然未能在台中實現，卻開啟台中走向國際設計都市的視野，2015年日本建築師伊東豐雄設計的「國家歌劇院」正式落成，讓世界看見台中在建築、設計及文化，有極大的能量和活力。

台中市在2016年評選為宜居城市，2020年由法國知名景觀設計師凱瑟琳·莫斯巴赫及瑞士建築師菲利普·朗恩規畫的「水湳中央公園」被譽為台中之肺。

日本建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」和日本建築師隈研吾規畫的「台中 巨蛋」也陸續在興建和規畫中，許多建商看見台中的改變，紛紛邀請國際建築師設計規畫商業大樓和住宅大樓，台中軟實力不斷的強大。

2021年台中已蛻變為國際設計城市，台中市室內設計裝修商業同業公會希望藉由這次活動讓全台灣感受到台中設計之都的魅力，行銷台中。

台灣國際建築室內設計建材展自2018年開始以台中設計週為展覽品牌概念； 2019 年進一步整合並正式啟動台中設計週四展合一整合產業設計聯展，將台中建材展從建築裝修建材、木創生活、新秀設計、廚具櫥櫃等共同展覽。

2020 年以五展＋1 除了原建築裝修建材、木創生活、廚具櫥櫃外加入樂齡生活、一建 築一家具整合設計 4.0 微型博覽會，再加上生活品味的台中好酒節，整合設計產業設計力吸引專業人士及目標消費群與設計師等佔比約 40％，目標消費群佔 60％，受到產官學研界及參觀者支持，奠定中台灣獨特又專業的建築生活產業展覽會。

(中時 )