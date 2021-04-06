對於台中市環保局5日稽查台中電廠，認為該電廠3號機組未遵守該局廢證處分，表達將依空污法開罰一事，環保署提醒臺中市環保局2019年12月廢證的違法行政處分，環保署已依據行政程序法第117條撤銷，因此，台中電廠3號機操作許可已回到展延審查狀態，而且依空污法規定，展延審查期間，原許可繼續存在，可繼續操作。

環保署說明，該署依行政程序法第117條撤銷，是原處分機關或上級機關能夠自行撤銷原違法行政處分之規定，此與地方制度法規範中央與地方間的分權、監督，著重於地方自治的制度設計，二者規範體系並不相同，故無需踐行報行政院程序。

對於台中市政府認為環保署撤銷該府環保局廢止操作許可證，須報請行政院同意，再依地方制度法處理等意見，環保署表達尊重，然而法律爭議，皆可循行政救濟加以處理，且行政訴訟法第116條第1項規定：「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。」，台中市環保局也已向台北高等行政法院提起訴訟，但一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，影響正常法治程序運作，環保署仍請台中市政府依法行政，方為正途。

期待台中市政府能理性客觀面對處理各類面向的空污問題，環保署將對合理合法的施政持續給予支持與協助。

(工商 )