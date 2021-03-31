為期一個月的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台北國際體育用品展（TaiSPO）線上展31日落幕，其中，自行車展線上展吸引81國買主參觀，前五大買主國依序為美、日、星、英、加；體育用品展線上展則有來自41國的買主參觀，前五大買主國則為日、印度、韓、美、港等，成功促成洽淡超過上百場。

外貿協會指出，此次線上展兩展加計創造共超過11萬參觀人次，未來展覽官網的全年線上服務也不打烊，下半年度將有產業對談、Taipei Cycle Salon等多元活動，為明年3月兩展實體展暖身。

據參展廠商指出，線上展期間廠商最在意的是採洽會等商機媒合機會，此次線上展期間，已成功媒合超過百場洽談，其中包括保加利亞買主Velo M、阿根廷買主Pereyra Mayorista de Bicipartes等強調，線上展體驗比預期簡易方便，此外，德國電動車電機系統製造商Bosch、美國飛輪跑步機品牌商Peloton、英國自行車連鎖通路商Sigma Sports、西班牙運動及健身器材製造商Salter Fitness等都上線參觀或參加線上採洽會。

貿協指出，線上展期間最大亮點活動為「智慧騎乘暨智慧運動論壇」，由世界體育用品聯盟（WFSGI）代表、喬山集團全球訓練及教育總監、美國高階自行車Specialized副總裁、歐洲最大自行車集團Accell Group總裁等多位重量級講師，分享全球最新產業資訊；貿協更攜手國際安全認證專家優力國際安全認證公司舉辦e-Bike市場准入系列Webinar，介紹歐美臺市場的電動車相關法規，有助業者開拓海外市場前做好準備。

(工商 )