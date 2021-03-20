清明連假將至，民眾有提早掃墓習慣，桃園警方20日提前進行交通疏導，包含大型公墓、宗祠、納骨塔等掃墓熱區，大溪佛光山寶塔寺、和平禪寺周遭更進行管制，也請民眾多搭乘掃墓專車。

市府總共規畫4條掃墓接駁車路線，蘆竹有2條，分別從機捷山鼻站及山腳街行駛至蘆竹生命紀念園區，大溪則是大溪橋頭停車場至第一公墓，楊梅為中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區，請民眾盡量使用，除避免塞車，也可以減少找車位的不便。

警方表示，4月2日6至12時，國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。4月2日0時至3日24時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

此外20日起，對大型公墓、宗祠、納骨塔等掃墓熱區進行交通疏導，如大溪佛光山寶塔寺、和平禪寺一帶，因納骨塔密度高，警方實施單行管制，請掃墓、祭祖民眾配合。警方也說，公墓、納骨塔旁，大多道路狹小，民眾切勿隨意亂停車，警方會加強疏導並取締、驅離違規停車。

掃墓外，連假期間民眾也會出遊，大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國都會吸引大量遊客前往，警方也提醒，因大溪掃墓民眾多，民眾盡量避開上午時段，以免和掃墓民眾一同進入大溪。下午2時至5時也避開國道3號大溪交流道附近，可改走台3線經三峽往北，或台3乙經龍潭往南。

(中時 )