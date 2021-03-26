蘆竹區南上路出現一處坑洞。（姜霏攝）

蘆竹區南上路7段26日下午出現一處長度約1.5公尺的凹洞，導致行經的大貨車左後輪卡在凹洞內動彈不得，經過拖吊車協助後才將大貨車拖離困境，蘆竹分局也協助執行交通管制，目前已通知相關單位前來維修，呼籲民眾欲行經該路段時先行改道。

(中時 )