蘆竹路面突現1.5公尺凹洞 大貨車後輪卡住動彈不得 17:142021/03/26 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車左後輪卡在凹洞內動彈不得。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區南上路出現一處坑洞。（姜霏攝） 蘆竹區南上路7段26日下午出現一處長度約1.5公尺的凹洞，導致行經的大貨車左後輪卡在凹洞內動彈不得，經過拖吊車協助後才將大貨車拖離困境，蘆竹分局也協助執行交通管制，目前已通知相關單位前來維修，呼籲民眾欲行經該路段時先行改道。 屏東車禍波及自來水管 3萬戶大停水 這家韓企搶下長榮海運大肥單 韓媒驚喊破紀錄 (中時 ) #凹洞 #大貨車 #蘆竹 #後輪 #動彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北7大盛會拚觀光 陸海空齊發 04:102021/03/26 生活新聞 詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返台 04:102021/03/26 社會新聞 阿里山受鎮宮 首隻神蛾報到 04:102021/03/26 焦點要聞 蘇伊士運河大塞船 俄羅斯趁機推北方海路 12:352021/03/26 國際 機師求救！值勤檢疫無限輪迴 近7成壓力大 11:482021/03/26 生活 統一超轉型 未來3~5年是大投資階段 04:102021/03/26 財經要聞 「自行車出行」盛行 邑昇營運大進補 10:442021/03/26 財經 婚前婚後買房大不同 小心為愛人財兩失 01:092021/03/26 房產達人 南投梅子節 大推多元食農親身體驗 17:252021/03/26 寶島 菠蘿麵包季登場 12公分比童臉大 烏龜造型萌Q 04:102021/03/26 時尚消費 《國際產業》晶片大缺貨波及金雞母 福特：密西根廠F-150皮卡暫停產 12:512021/03/26 財經 社會熱門新聞 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 男邀女友及女兒同居 盜攝如廁出浴片自賞下場曝光 - 社會 人妻偷錢買5房還負債千萬 夫10年後得知真相竟嗨翻天 - 社會 19歲男才領照秒撞爛500萬保時捷 爸苦笑：車壞了哈哈 - 社會 正妹喊「固定伴侶太乏味」 新竹某高職社團活動宣傳惹爭議 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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