大坂直美生涯在邁阿密大師賽還沒有突破8強。（美聯社）

能夠在四大滿貫賽征服對手的日本女網名將大坂直美，生涯在邁阿密大師賽卻遇到麻煩，今天女單8強賽6比0、6比4不敵希臘選手莎卡芮（Maria Sakkari），生涯在邁阿密大師賽尚未突破8強成績。

美國ESPN指出，這是大坂直美從2020年2月後，除了賽前退賽的第一場敗仗，因此23連勝喊停，也因為無法在邁阿密突破8強，也打碎自己本周從澳洲巴蒂（Ash Barty）手中奪回世界球后寶座的希望。

大坂直美生涯在澳網、美網各拿下2座冠軍，大滿貫賽事累計4度封后，但5次挑戰邁阿密大師賽，都沒打下比8強更好的成績，她無奈說：「感覺我在邁阿密整個賽事一直沒能好好發揮，像是我無法在這裡找到我的節奏。」

這場比賽大坂直美一發進球率僅有41％，這也使她付出代價，莎卡芮不但發球掌握度比大坂好，在第二盤更加強攻擊，莎卡芮表示：「這可能不是我生涯最優秀的比賽內容，但我就是把該做的事情做好。」

(中時 )