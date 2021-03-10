禾伸堂(3026)公布109年財報，全年稅後盈餘為13.2億元，年成長65.65%，每股盈餘為8.31元，受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，目前禾伸堂工廠產能稼動滿載，被動元件訂單能見度已達第2季。

禾伸堂109年合併營收148.3億元，年成長1.56%，營業毛利為30.82億元，年成長1%，營業淨利為15.09億元，年成長75.06%，歸屬母公司稅後盈餘為13.12億元，年成長65.65%，每股稅後盈餘8.31元。

依各主要產品線來看，被動元件約占109年營收37%，主動元件約占25%，系統模組約占21%，其他類約占17%。

禾伸堂董事會亦通過109年度每股擬配發現金股息8元，並訂6月7日舉行股東會。

受到大中華區農曆新年假期影響，禾伸堂2月合併營收為10.93億元，月減36.24%，但年增32.63%，累計前2月合併營收為28.07億元，較去年同期增加47.33%。

展望第1季，禾伸堂表示，受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，目前工廠產能稼動滿載，被動元件訂單能見度已達第2季，公司將謹慎關注後疫情時代對於產業發展的影響，提升產銷應對能力，為公司營運創造更高效益。

(時報資訊)