愛普(6531)16日召開線上法說會，愛普去年營運轉骨成功，虧轉盈每股大賺11元，展望後市，愛普點名AI、網通、高速運算是未來要跨入的領域，市場對該公司今年業績成長也樂觀看待。

愛普2020年第四季營收為10.12億元，較去年第三季成長22%，去年全年營收35.49億元，相較2019年的34.17億元(追溯調整停業部門後)，成長幅度為4%，此外，愛普近年淡出標準型產品SDRAM，將資源集中在客製化記憶體及IP授權，重新架構產品銷售組合；以單季相較，2020年第四季毛利率為39%，較去年第三季的33%與前年同期的16%逐步走升；2020年全年度毛利率29%較2019年的14%，增加了15%。愛普表示，2020年營業淨利率達15%，每股獲利11元，扣除一次性的處分投資利得每股獲利4.69元後，每股獲利為6.31元，相較2019年每股虧損5.33元，轉虧為盈，可見營運轉型奏效，同時，愛普上周董事會亦通過股利分派案，擬發放現金股利5元。

愛普成立初期以Pseudo SRAM(PSRAM)為主，2016年除投入低功耗隨機存取記憶體研發外，且公開收購力積電子，以切入標準型記憶體市場；然而，標準型記憶體單價較高但毛利偏低，導致公司整體毛利率下滑，因此，自2019年起，愛普將提高毛利率視為轉型的目標，2020年出售日本孫公司Zentel Japan股權後，淡出標準型記憶體市場，專注客製化記AI憶體，毛利、營收更聚焦。愛普表示，去年獲利表現亮眼，主要來自IoT產品線，另外IP licensing方面的業務未來亦成長可期。

愛普進一步表示，IoT產品線提供客戶多樣且客製化的記憶體解決方案，2019年、2020年成長迅速，除了2G feature phone市場外，其他應用都有顯著增長。而愛普在IoT edge devices memory深耕多年，現全球市佔第一，且IoT市場正處爆發期，愛普相當看好此項業務長期發展。

此外，從2020年的營收來看，AI產品線的營收已經有部分權利金收入，IP授權金亦對營收已有所挹注。愛普將WoW 3D先進封裝技術命名為VHM，此技術產品的重點在為異質晶圓3D堆疊，目前已有多家客戶導入，新技術產品可望在今年下半年達量產。

展望今年，愛普在IoT裝置成長趨勢明確，此項業務將伴隨產業持續成長；VHM技術在頻寬(bandwidth)/功耗(power)較HBM具有優勢，包括AI、網通、高速運算皆為未來要跨入的領域，後續營運可以樂觀看待，此外，面對半導體產能大缺貨，愛普則強調，會維持一貫的對策，有長期合作的夥伴。

(時報資訊)