基美電子堅持高品質標準創新，為業界提供豐富的MLCC、鉭、薄膜和電解電容器，以及電感器、壓敏電阻和感測器產品組合。基美電子是國巨集團的一份子，並且是國巨公司的全資子公司，為儒卓力（Rutronik）充實了主動和被動元件產品組合。這項專營協議適用於全球範圍，有助于推動兩家公司實施高效的應用和客製化解決方案，尤其是在汽車、工業和醫療市場領域。

國巨集團全球經銷主管Johnny Boan博士表示，我們協助逐步推動創新。將基美電子和普思電子的產品納入我們與儒卓力的全球合作夥伴關係中，是必不可少的一步，期盼抓住在自動駕駛、5G設備、SiC電源模組和邊緣計算領域中的下一代電子應用機會。這項合作夥伴關係符合國巨決意成為全球電子元件巨頭的使命。有了儒卓力的協助，我們能夠協助世界各地的客戶使用業界最周全的被動元件技術和解決方案組合之一。

儒卓力被動元件產品行銷總監Stefan Sutalo表示，基美電子廣泛的產品範圍和出色的產品品質為我們提供了全新的機會，進一步擴展了我們在被動元件市場中的地位。他們對design-in產品和標準元件的同時供應，可完美配合我們專注在現場為客戶提供的設計支援。我們在日常處理被動元件方面展示的物流能力，也與雙方合作密切相關。非常期待與這家被動元件領域的先進製造商合作。

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