半導體檢測廠—閎康(3587)調整產品組合，成果反應在公司業績上，2020年稅後盈餘達3.85億元，年成長57.14%，創下歷年新高，每股盈餘為6.18元，閎康竹北第二實驗室於日前加入，可望強化檢測服務能量，且南科第二實驗室預計4月底完工，閎康表示，相關布局有助今年營運達兩位數成長目標。

閎康在去年調整產品組合，著重於高毛利的材料分析(MA)、故障分析(FA)，帶動公司業績成長，2020年合併營收為30.62億元，年成長20.47%，創下歷年新高，營業毛利為9.07億元，年成長32.22%，合併毛利率為29.63%，年增2.61個百分點，其中去年第4季合併毛利率33.08%，較第3季30.6%提升2.48個百分點，預期未來亦可望維持此毛利水準，全年營業淨利為4.43億元，年成長36.3%，稅後盈餘為3.85億元，年成長57.14%，創下歷年新高，每股盈餘為6.18元。

閎康董事會也通過每股擬發放現金股息4.5元，以19日收盤價110元計算，殖利率約4.09%。

閎康表示，受惠於5G、電動車等應用帶動半導體需求成長，公司相當看好未來發展，除3月剛開幕的竹北第二實驗室外，接下來南科第二實驗室亦將成立，預計於4月底完工，希冀透過擴大服務，搶占半導體需求市場，相關布局將有助今年營運達兩位數成長目標。

由於半導體先進製程需求度高，目前閎康表面分析訂單滿載交期拉長，從原先2至3天拉長至7天至10天，客戶相關急單亦擬漲價20%~50%。

在電動車的整合上，閎康表示，公司也被選入鴻海的MIH電動車開放平台聯盟中，後續亦將能以精準、快速、國際化的服務，為平台的夥伴做最佳的服務。

(時報資訊)