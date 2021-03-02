台中市一名46歲張姓男子，2日清晨5點多，疑似酒後違規穿越馬路，遭一名機車騎士撞上，張男當場倒地，傷勢嚴重，經檢查有顱內出血、手腳骨折等，送加護病房救治，騎機車的22歲巫姓男子，門牙也被撞斷，中市警局霧峰分局交通分隊表示，張男違規穿越馬路，先開一張罰單，詳細肇責，調查中。

2日清晨5點56分左右，22歲巫姓男子騎重型機車行經中市大里大明路一家KTV附近時，46歲張姓男子突然穿越馬路，巫男反應不及，加上天色昏暗，視線不清，直接撞上張男，張男當場傷重倒地，頭部受傷，手腳骨折，巫男也跌倒，撞斷牙齒。

救護人員到場發現，張男散發酒味，且一度失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳，送醫檢查發現有顱內出血及手腳骨折等現象，救治後送加護病房觀察，騎機車的巫男則牙齒撞斷送醫。

警方針對巫男酒測值為零，張男則還需抽血檢驗，霧峰交通分隊長蘇于真表示，事發地點約10多公尺就有斑馬線，張男不走斑馬線，直接就穿越道路，依道路交通管理處罰條例78條，「不依規定，擅自穿越車道」張男先罰300元罰鍰，而巫男當時行駛的燈號是綠燈，詳細肇責還需釐清。呼籲行人穿越馬路，需行走行人穿越道，並注意路況及號誌。

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(中時 )