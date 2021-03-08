台中市北屯區東光路7日深夜，發生道路翻車事故，當時1輛豐田豪華越野車沿東光路由天祥街往太原路方向行駛，因不明原因，依序擦撞路邊停車，導致2車損壞，連續擦撞後越野車竟失控翻車，豐田駕駛肇事後離開現場，警方後續追查駕駛身份，進一步釐清車禍肇事原因。

警方指出，肇事豐田Land Cruiser Prado越野車，當時沿東光路由天祥街往太原路方向行駛，因不明原因失控擦撞，因撞擊力道太大，停放路旁的1輛休旅車休旅車被撞及後往前推撞前方1輛貨卡，越野車瞬間翻車，民眾見狀報警處理，當警方趕抵現場，駕駛已不見蹤影。

據悉，停放路旁，車體均受損的休旅車及貨卡，事後警方通知2車車主到場，表示莫名遭波及感到相當無奈，另肇事越野車則距離肇事地點約數十公尺，整台車左側翻車，車體嚴重毀損，警方通知車主進一步釐清車禍發生原因。

警方指出，肇事車輛經過肇事地點時，擦撞1休旅車後就失控翻車，肇事後該車駕駛受困車中，經由民眾協助脫困，但男駕駛身上有受傷等不及救護車即匆匆離去，肇事後「神隱」；警方不排除男子涉及酒駕情事，除通知該車主到案說明，該駕駛也必須到案酒測，警方將依車禍肇逃先開罰3千元，並吊扣駕照1個月。

(中時 )